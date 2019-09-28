Minik bir topun kontrolünü sağlayarak ritme ayak uydurmak için zorlu parkurlarda yarışacağınız ve eğlenceli müzikler oluşturarak puan toplayabileceğiniz Hop Ball 3D, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyuncuların hizmetine sunulan benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.

Renkli grafik tasarımı ve keyif verici müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, hızla ilerleyen bir parkurda yarışarak topu kontrol etmek ve daire şeklindeki hareketli parçaların üstünde ilerleyerek notaları birleştirmektir. Bu sayede ritme uyarak parkurda ilerleyebilir ve birbirinden güzel birçok melodi oluşturabilirsiniz. Dairelerin üstünde hızla ilerleyerek uygun notalara basmalı istenilen melodileri çalmalısınız. Böylece farklı bölümlerin kilidini açabilir ve yeni müzikler dinleyebilirsiniz.

Oyunda birbirinden zor sayısız parkur ve her parkurda eğlenceli müziklerin notlarını oluşturan yüzlerce buton bulunmaktadır. Topun kontrolünü elinize alarak kendi müziğinizi yapabilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.

Müzik oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Hop Ball 3D, milyonlarca oyun sever tarafından tercih edilen eşsiz müziklerle donatılmış kaliteli bir oyundur.