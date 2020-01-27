Hoppy Japan oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Japanyo'yı seyahat etmeye ne dersiniz? Japon karakterinizle birlikte nehirdeki sürükleyici ortama dahil olun. Oyununuzu oynarken bir yandan da Japonya manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

Süper yavaş modu ile çok dikkatli bir şekilde bölümleri geçebilirsiniz. 60'dan fazla bölümün olduğu oyunda çok eğleneceğinize eminim. Yüksek atlama sayesinde zorlu bölümlerin üstesinden daha kolay bir şekilde gelebileceksiniz.

En basit ve rahatlatıcı oyun moduyla oyunseverlerin beğenisini topluyor. Renkli grafikleri ve büyüleyici atmosferiyle sizlerinde dikkatini çekeceğine eminim. Aksiyon dolu oyunda sizleri nelerin beklediğini tahmin bile edemezsiniz.

Siz de bu aksiyon dolu maceraya ortak olmak istiyorsanız oyunu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.