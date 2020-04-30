Mobil korku oyunları arasına hızlı bir giriş yapan ve ünlü yayıncı Azur Interactive Games Limited’ın yeni oyunu olan Horror Show adından söz ettirmeye devam ediyor.

Aksiyon oyunu olarak Google Play üzerinde Android platformu oyuncularına sunulan Horror Show gerçek zamanlı olarak korku oyunu severleri bir araya getiriyor.

Hayatta kalabilmek için savaşacağımız oyun da birbirinden farklı düşmanları avlayacak, hayatta kalarak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacağız.

Arkadaşlarımızı da dahil edebileceğimiz oyunda birçok düşmana karşı ortak hareket edebilecek, 1vs4 olarak mücadele edebileceğiz. Farklı özelliklere sahip 4 kurbanın da yer aldığı oyun da istediğimiz karakterin özelliklerini yükseltebilecek, istediklerimizin kilitlerini açabileceğiz.

Heyecan yüklü oynanışa ev sahipliği yapan Horror Show, 4 oyuncuya kadar koop olarak oynanabiliyor. Oyuncular arkadaşları ile yardımlaşarak hayatta kalma şanslarını artırabiliyorlar.

Horror Show 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.