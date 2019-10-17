Mobil platformda onlarca farklı oyunu bulunan WhaleApp LTD yine yeni bir oyununu karşımıza çıkardı.

Klasik oyunlar arasına yeni katılan Hotel Blast ile oyuncular eski bir oteli yenileyecek, macera ve gizemi iç içe görme fırsatı yakalayacaklar. Oldukça şık görsellere sahip olan oyunda heyecan verici içerikler de yer alacak.

Google Play üzerinde Android platformu oyuncularına erken erişim oyunu olarak yayınlanan Hotel Blast tamamen ücretsiz yapısı ile şu sıralar kitlesini artırmaya devam ediyor. Oyun içerisinde gizemli ipuçlarını toplayarak karşımıza çıkan bulmacaları çözecek, sürükleyici bir hikâyeye ortak olacağız.

İnternet bağlantısı gerektirmeden oynanabilen yapımda oyuncular bulmacaları çözdükten sonra otelin içini ve dışını dekore edebilecek, görkemli bir hale getirmeye çalışacaklar. Zorlayıcı bulmacaların da yer aldığı yapımda oyuncular benzersiz engeller ile de karşı karşıya kalacaklar.