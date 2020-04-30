Mobil oyun dünyasına sayısız oyun geliştiren ve yayınlayan, oyuncuların kalbinde adeta bir taht kuran Com2uS yepyeni oyunlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Mobil spor oyunu olarak yayınlanan ve yayınlandığı günden bu yana beğenileri toplamaya devam eden Homerun Battle 2 hem Android hem de iOS platformunda ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

Dünya çapında 300 milyon oyuncuya karşı mücadele edeceğimiz oyun da gerçek zamanlı bir oynanış yer alıyor. Oyuncular beyzbol maçlarına katılacak, dünya çapındaki oyunculara karşı yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar.

6 farklı oynanış modunun yer aldığı yapım içerisinde 4 oyuncuya kadar koop olarak da oynama fırsatı bulunurken oyuncular hem gerçekçi hem de eğlenceli bir oynanış ile karşılaşıyorlar.

Android ve iOS platformu için oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım zengin içeriği ile mobil platformdaki en iyi beyzbol oyunlarından bir tanesi olarak gösteriliyor.

Çeşitli başarımların ve misyonların da yer aldığı yapım içerisinde dileyen oyuncular 1v1 olarak da maçlara dahil olabilirler.