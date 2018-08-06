Hungry Dragon, Ubisoft tarafından geliştirilen aksiyon yüklü arcade oyunu. Dilediğinizce dolaşabileceğiniz, güzellik ve tehlikelerle dolu fantastik bir dünyada geçen orta çağ temalı oyunda aç bir ejderhanın yerine geçiyorsunuz. İstediğiniz yere uçup istediğinizi küle çevirme, mideye indirme şansına sahipsiniz. Görselleriyle de etkileyici bir ejderha oyununu kesinlikle oynamalısınız!

Ubisoft’un Android platformuna ücretsiz çıkardığı, animasyon filmlerini aratmayacak kalitede grafiklerle süslediği ejderha oyunu Hungry Dragon’da oldukça aç, kızgın bir ejderhanın kontrolünü ele alıyorsunuz. Cüceler, devler, insanlar, yeşil yaratıklar, cadılar, troller ve daha onlarca canlıya ateş püskürtüyor, köy, orman, mağaralar, maden ocakları nereye bulursanız keşfedip yok ediyorsunuz. Oyunda ilerledikçe ejderhanız gelişiyor; daha hızlı uçuyor, daha güçlü ateş üflüyor, avlarını daha iyi yakalıyor. Dilerseniz başka bir ejderhayla ortalığı yakıp yıkmaya devam ediyorsunuz.