Hunter Assassin, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir mobil oyun olarak ön plana çıkan Hunter Assassin, zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Oyunda son derece dikkatli olmalı ve düşmanları alt etmelisiniz. 2 boyutlu bir oynanışa sahip olan oyunda suikastçi bir karakteri kontrol ediyor ve avlarınızı yakalamak için mücadele ediyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Eğlenceli zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz oyunda hızlı davranmalı ve reflekslerinizi de iyi kullanmalısınız.

Hunter Assassin oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.