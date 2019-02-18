Hyper Gun, refleksleri test eden mobil arcade oyunu. Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan ufak boyutlu arcade oyunda füze ve top mermilerini durdurmaya çalışıyorsunuz. Güney Kutup bölgesinde yaşamlarını sürdüren insanları savaş ortamından uzak tutabilecek tek kişisiniz. İnsanların kaderi sizin elinizde!

Oynanışa geçmeden önce kısaca hikayeden bahsetmek istiyorum. Yüzyılın sonunda insanlar sadece Güney Kutbu’nda yaşamlarını sürdürebiliyor ve ülkeler kendi bölgelerine ayrılırken, her ülkede çatışmaları önlemek için mücadele eden pasifistler var. Siz de bu koruyuculardan birisiniz. Güney Kutup bölgesinde süren savaşı durdurabilecek tek insansınız. Tek başınızasınız; hiçbir yardımcınız yok. Sahip olduğunuz tek silah bazuka. Bazukayla sağdan soldan gelen füzeleri, mermileri durdurmaya çalışıyorsunuz. Robotlar, makineler arasında geçen savaşa son vermek için hem hızlı hem de isabetli atışlar yapmalısınız. Ekranın sağ sol yanına dokunarak füzeleri, top mermilerini durduruyorsunuz. 10 dakika dayanmanız yeterli.