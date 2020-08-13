Hyper Jobs, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Farklı mesleklere ait işleri yaparak zaman geçirebileceğiniz bir oyun olan Hyper Jobs oyununda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Farklı meslek gruplarının yaptığı işleri yaparak bölümleri tamamlamaya çalışıyor ve engelleri aşıyorsunuz. Düşünerek ilerlemeniz gereken oyunda renkli görseller de yer almakta. Sürükleyici ve bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan Hyper Jobs oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Basit kontrol mekaniklerine de sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz.

Hyper Jobs oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.