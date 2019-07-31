Onlarca farklı arabadan dilediğinizi kullanarak rakiplerinize karşı mücadele edebileceğiniz ve futbol maçı yaparak arabanız ile gol atmak için çaba sarf edeceğiniz Hyperball Legend, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, arabalarla futbol maçına çıkarak rakip arabalara karşı mücadele etmek ve topu ağlara göndererek karşı takımı mağlup etmektir. Oyun, sıradan futbol oyunlarından farklı olarak tasarlanmıştır. Futbolcular yerine arabalarla gole gitmeli ve rakiplerinizi yenerek puan biriktirmelisiniz. Puanları kullanarak yeni araçlar satın alabilir ve yükseltmelerde bulunabilirsiniz. Oyunu online olarak oynayabilir ve dünyanın her bölgesinden farklı oyuncularla maçlara çıkabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı araba ve futbol sahası yer almaktadır. Her arabanın kendine has özellikleri bulunmaktadır. Arabanızı seçerek nefes kesen müsabakalara çıkabilir ve zorlu rakiplerinizi yenerek zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Hyperball Legend, ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.