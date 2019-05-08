Hyperball Legends, araba futbolu oyunu Rocket League’in mobil platforma uyarlanan sürümü. Basit ama çekici görselli bağımlılık yapan oynanış sunan mobil platformlarla karşımıza çıkan yerli mobil oyun geliştirici Good Job Games’in arabalı futbol oyununu kesinlikle oynamalısınız. Futbol oyunlarını fazla sevmeyenleri bile kendisine çeken bir yapım. İndirmesi de oynaması da ücretsiz; 50MB altı boyutuyla hemen yükleniyor.

Arabalarla oynanan futbol oyunu Rocket League’in mobil sürümü ve süper eğlenceli bir oyun. İster tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla takım kurarak sahada mücadele ediyorsunuz. Küçük arabaları büyük beyaz topa doğru sürerek topu filelerle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Kaleci olmadığından ve top saha dışına hiç çıkmadığından golü kolayca bulabileceğinizi zannediyorsunuz ancak rakip arabalar arasından sıyrılmak bir yana topu kaleye sokmak yetenek gerektiriyor. Arabayı yönlendirmek için soldaki analogu kullanıyorsunuz. Maç yaptıkça yeni arabaların, yükseltmelerin ve arabanız için kozmetiklerin kilidi açılıyor.