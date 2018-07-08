I'm Ping Pong King çok eğlenceli ve heyecanlı bir masa tenisi oyunudur. Oyunda 16 zorlu rakipleri yen ve tacı kazanmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Kolay bir parmakla dokunma oyunu olan I'm Ping Pong King'de çöp adamınızı kontrol etmek için ekranın sağına veya soluna dokunun.

Çok eğlenceli ve diğer masa tenisi oyunlara göre farklı bir yapım olan bu oyunda yalnızca parmak hareketleri bulunuyor. Karakterinizi sağa, sola oynatmak için dokunun ve size gelen topları karşılayın. Bu şekilde toplamda 16 ayrı zorluktaki rakibinizi yerle bir ederek tacın da sahibi olun. Her rakip farklı Ping Pong yeteneğine sahip olduğu için dikkatli olmalısınız.

Dünyadaki 16 rakibi yenebilir ve en iyi Ping Pong Kralı olabilir misin?

I'm Ping Pong King Özellikleri