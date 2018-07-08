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I'm Ping Pong King 2.3 (Android)
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I'm Ping Pong King

2.3
Android
I'm Ping Pong King
ÜCRETSİZ
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Rakiplerini yen ve ping pong tacına sahip ol.

I'm Ping Pong King çok eğlenceli ve heyecanlı bir masa tenisi oyunudur. Oyunda  16 zorlu rakipleri yen ve tacı kazanmak için çaba göstermeniz gerekiyor. Kolay bir parmakla dokunma oyunu olan I'm Ping Pong King'de çöp adamınızı kontrol etmek için ekranın sağına veya soluna dokunun.

Çok eğlenceli ve diğer masa tenisi oyunlara göre farklı bir yapım olan bu oyunda yalnızca parmak hareketleri bulunuyor. Karakterinizi sağa, sola oynatmak için dokunun ve size gelen topları karşılayın. Bu şekilde toplamda 16 ayrı zorluktaki rakibinizi yerle bir ederek tacın da sahibi olun. Her rakip farklı Ping Pong yeteneğine sahip olduğu için dikkatli olmalısınız.

Dünyadaki 16 rakibi yenebilir ve en iyi Ping Pong Kralı olabilir misin?

I'm Ping Pong King Özellikleri

  • Basit kontrol
  • Minimalist grafikler
  • Güzel sarı arka plan ve komik çöp adam
  • Reaksiyon ve masa tenisi yeteneklerinizi geliştirin
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

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