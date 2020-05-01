Casual Azur Games tarafından geliştirilen ve henüz beklenen ilgiyi görmeyen I, The One mobil aksiyon oyunları arasında yer alıyor.

Android ve iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanmasına rağmen bir türlü istenen başarıya ulaşamayan yapım da oyuncular birbirinden farklı karakterler ile mücadele edecek ve ayakta kalarak ilerlemeye çalışacaklar.

Oldukça sade renk seçeneklerinin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular adeta boks maçında gibi karşılarına çıkan rakipleri etkisiz hale getirmeye çalışacak, pataklayacak ve yere serecekler.

Basit oynanışına rağmen bir türlü beklenen ilgiyi göremeyen yapım Play Store üzerinde 3.9 gibi bir inceleme puanına sahip olurken günümüze kadar da 1 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi ve oynanandı.

Yapım günümüzde düzenli olarak güncellemeler almaya devam ediyor.