İBB Radyo uygulaması ile Android cihazlarınızdan İBB Trafik Radyosunu dinleyebilir ve kent trafiğine ilişkin bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul’da yaşayan sürücülere faydalı olması amacıyla yayınlarını sürdüren İBB Radyo, artık mobil cihazlarda da kullanılabiliyor. Vatandaşları trafik konusunda en doğru ve hızlı şekilde bilgilendirmeyi amaçlayan İBB Radyo, aynı zamanda ülke ve dünya gündemine dair bilgiler de sunuyor.