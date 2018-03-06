İBB Şehir Tiyatroları uygulamasıyla Android cihazlarınızdan tiyatro etkinliklerine dair tüm detayları öğrenebilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları için hazırlanan İBB Şehir Tiyatroları uygulaması, planlanan etkinlikleri tiyatro seyircileriyle buluşturuyor. Oyunlar hakkında detaylı bilgi alma imkanı sunan uygulamada, tiyatro oyunlarını kategorilere göre sıralayabiliyor ve hangi tarihte hangi oyunların olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Oyun tarihi ve saati, oyun süresi gibi bilgilerin yanında sahnelendiği salona yol tarifi alma özelliği de sunan uygulamada, online bilet de satın alabiliyorsunuz.

Arama bölümünü kullanarak merak ettiğiniz bir oyunu araştırabileceğiniz İBB Şehir Tiyatroları uygulamasında oyun adına, kategorisine ve sahne adına göre sıralama seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Güncel program, sahneler ve profil bilgilerinizin yer aldığı sayfaları da kullanımınıza sunan İBB Şehir Tiyatroları uygulamasında, Şehir Tiyatroları oyuncularının da bilgilerine ulaşabilirsiniz.