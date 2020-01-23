Idle Army Base

Dünyanın gördüğü en büyük askeri üssü yarat! Ordu eğitim kampına ilk gününüze özel olarak giriyorsunuz ve dünya çapında eyleme hazır olmak için aştığınız zorlukların sınırı olmamalı.

Üssünüzdeki ordu eğitiminde ilerledikçe para kazanın ve daha sonra kampınızın genişlemesini yönetin, burada tüm eğitim alanlarının değerini, hızını, kapasitesini yükseltin. Bu bir askeri yolculuk olacak ancak tembel ya da boştaki öğrencilerle ordu üssünü büyütmeyi ve yükseltmeyi seveceksin.

Mekik, yıldız atlama ve daha fazlası ile kalp atış hızını elde etmek için "Egzersiz Bahçesine" giderken formda kalın. İpten ormana inmeden önce helikopterden çıkıp etrafta boşta dururken ormanda bir maceraya hazırlanın.