Kendi çiftliğinizi inşa ederek farklı alanlarda üretim yapacağınız ve elinizdeki ürünleri pazarlayarak para kazanacağınız Idle Clicker Business Farming Game, Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, üretmek istediğiniz ürüne tıklayarak sayısını artırmak ve çiftliğinizdeki hayvanları besleyerek onlardan yarar sağlamaktır. Çiftliğinizde farlı hayvanlar yetiştirerek onların et ve sütlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca tarım alanında faaliyet göstererek meyve ve sebze ekebilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda inek, koyun, kuzu, tavuk ve daha onlarca farklı çiftlik hayvanı yer almaktadır. Ayrıca tarlalarınıza ekebileceğiniz domates, salatalık, biber, patlıcan ve daha birçok lezzetli ürün bulunmaktadır. Macera oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Clicker Business Farming Game ile sizde kendi çiftliğinizi yönetebilir ve ticarete atılarak para kazanabilirsiniz.