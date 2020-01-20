Idle Concert, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kolay oynanışı ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken Idle Concert oyununda bir konser alanını organize ediyor ve para kazanıyorsunuz. Renkli görselleri ve eğlenceli deneyimiyle de dikkat çeken oyunda tek yapmanız gereken konser alanını geliştirerek daha fazla insana ulaşmak. Böylece hem kazandığınız para artıyor hem de daha çok insanın dikkatini çekebiliyorsunuz. Farklı konser alanlarını kontrol edebileceğiniz oyunda seviye atladıkça daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceğini düşündüğüm Idle Concert oyunu telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun.

Idle Concert oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.