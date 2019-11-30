Kendi futbol kulübünüzü kurarak yıldız futbolcuları transfer edeceğiniz ve takımı şampiyon yaparak milyarder olacağınız Idle Eleven, mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Hayalini kurduğunuz kulübün başkanlığını yaparak yıldızlardan oluşan yenilmez bir takım oluşturmalı ve transfer satışlarından bol miktarda kazanç sağlamalısınız. Oyunculara dilediğiniz ismi verebilir ve takımınızın formasını kendiniz tasarlayabilirsiniz.

Oyuncuların yıldızlarını parlatarak farklı takımlara transfer olmalarını sağlayabilir ve transferden elde ettiğiniz kazanç ile kulübü büyütebilirsiniz. Birçok zorlu turnuvada mücadele ederek dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve nefes kesen maçlara çıkabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir futbol oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda futbol milyoneri olmak için üstleneceğiniz onlarca zorlu görev bulunmaktadır. Sıfırdan bir futbol takımı oluşturarak yeni yıldızlar keşfetmeli ve şampiyonlar liginde mücadele ederek oyuncularınızı tüm dünyaya tanıtmalısınız. Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşacağınız Idle Eleven, 100 binden fazla futbol tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.