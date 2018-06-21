IGTV, Instagram’da 1 saate kadar uzun videolar paylaşmanıza izin veren ücretsiz bir uygulama. Videoların tam ekran ve dikey olarak görüntülendiği uygulama, Instagram’da video içerik üreten markalara, fenomenlere, YouTuber gibi ünlü kişilere hitap ediyor. Instagram'da video izlemeyi sevenlerin de kullanabileceği uygulama, Instagram Direct gibi bağımsız, Instagram hesabıyla giriş yapılarak kullanılabiliyor. Şu an için reklamların olmadığını da belirtmek gerek.

IGTV yani Instagram TV, Instagram’dan video yükleyenlerin daha çok kullanacağı bir uygulama. Kişisel hesaplar için 10 dakika, şirketler için de 1 saate kadar dikey formatta video yüklemeye izin veren IGTV uygulamasında tüm videolar tam ekran, yanlarda siyah boşluk kalmayacak şekilde gösteriliyor. Ana akışı kullanıcının takip ettiği hesaplardan gelen videolar oluşturuyor. Videolara yorum bırakmak, beğenmek, Direct’te paylaşmak mümkün. Unutmadan, bu platformdan video paylaşanlar YouTube'da olduğu gibi gelir, kazanç elde edebilecek.