IKSV Mobil uygulamasıyla Android cihazlarınızdan İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği kültür-sanat etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı yani kısaca IKSV; film, tiyatro, müzik, caz, bienal, tasarım bienali, film ekimi gibi kategorilerde bulunan etkinlikleri sizlere sunuyor. Hiçbir etkinliği kaçırmamanız için takipte kalmanıza yardımcı olan uygulamada, kültür-sanat haberlerini de okuyabilirsiniz. Her yıl düzenlenen Sonbahar Film Haftası etkinliği olan Film Ekimi hakkında da bilgi alabileceğiniz uygulamada, tüm etkinlikleri bir arada görebileceğiniz bir takvim de mevcut.

IKSV salonunu inceleyebilme imkanı da sunan IKSV Mobil uygulamasında, IKSV etkinliklerinde size birçok ayrıcalık ve öncelik sağlayan Lale Kart hakkında da bilgi alabiliyor, istediğinizde başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer siz de hiçbir kültür-sanat etkinliğini kaçırmak istemiyorsanız, IKSV Mobil uygulamasını Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri