Inochi, ilginç tasarımlı robotların arenalarda karşı karşıya geldiği aksiyon yüklü farklı bir yapım. Android telefonunuzda robot dövüş oyunlarına yer veriyorsanız, hayvanları robot formunda karşımıza çıkaran ve farklı türlerini harmanlayan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz.

Mobil platformda ücretsiz - ücretli indirilip oynanabilen birçok robot dövüş, savaş oyunu mevcut ancak Inochi çok farklı oynanış sunuyor. Oyundaki karakterler bir hayli ilginç ve dövüş oyunu olmasına karşın bir hikaye üzerine kurulmuş. Robot hayvanların yaşam sürdüğü AniMech adında bir dünyada geçiyor oyun. Görevimiz; AniMech’e saldırıda bulunan kötü kralı durdurmak. Seçebildiğimiz robot hayvanlar Goril, Timsah, Tavuk, Tavşan, Panda ve Kaplan. Hepsinin özel hareketi ve yetenekleri var ve parçalarını yenileyebiliyor, yükseltebiliyoruz.

Grafiklerin oldukça kaliteli olduğu robot dövüş oyununda kontrol tamamıyla bize değil. Robot hayvanlar bulmacaları çözmedikçe harekete geçmiyorlar. Bulmacaların çıkması oyunun temposunu biraz düşürse de hem saldırı hem de savunma anında robotların sergiledikleri hareketlerin etkileyici olması durumu kurtarıyor. Dövüş esnasında robotumuzun parçalarını da ayarlayabiliyor, güçlendirebiliyoruz.