Mobil cihazlarınızda solucan oyunu oynamak ister misiniz?

Eğer cevabınız ‘evet’ ise hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan insatiable io snakes’i indirip oynamanızı öneririz.

Mobil platformda aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan ve 7’den 70’e her kesimden oyuncuya hitap eden insatiable io snakes oyunculara eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

MagicLab tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan yapım içerisinde solucanımız ile karşımıza çıkan nesneleri toplayacak, diğer solucanları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Karanlık bir tema üzerine kurulu olan yapım da solucanımızı kontrol etmek oldukça kolay bir yapı da karşımıza çıkacak.

Aksiyon oyunu olarak yayınlanan yapım günümüze kadar 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynandı.