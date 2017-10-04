Insomnia 6, korku filmlerinin baş karakterlerinden palyaçolarla yüz yüze gelmemizi isteyen korku oyunu. Android platformuna özel çıkış yapan oyunda palyaçoya görünmeden bulunduğumuz yerden kaçmamız gerekiyor. Hiç kimsenin olmadığı ürkütücü eğlence parkının çıkış noktasını bulmak elbette kolay olmayacak.

Mobil platformda seriye dönüşen ender korku temalı ilerlemeli oyunlardan Insomnia’nın yenisinde sadece atmosfer değil, oynanış dinamikleri de elden geçirilmiş. Karakterimiz her zamankinden daha gerçekçi hareketler sergiliyor ve çok daha fazla dinamik kamera getirilmiş. Ortam ışığına göre kendini gösteren objeleri bulup işimize yarar hale getirmemiz gerekiyor. İşe yarar objeler çoğu zaman açıkça görülen yerlerde olmuyor. Bu da oyunun hızlıca bitmesinin önüne geçiyor.

Oyunun beğendiğim yanlarından birisi de; kaydı bize bırakması. Oyunun dilediğimiz bir yerinde yeni bir kayıt oluşturabiliyor, öldüğümüz vakit direkt o noktadan başlıyoruz. Yalnız kendi isteğimizle yaptığımız her kayıt sonrasında büyülü ilacımız azalıyor. Diriltici güçte ilaçları mağazadan reklamları izleyerek alabiliyoruz.