Insomnia 7, mobil platformda seriye dönüşen ender korku oyunlarından biri. Grafikleri iyileştirilen, korku seviyesi artırılan yeni oyunda akıl hastanesinden kaçmaya çalışıyoruz. Ürkütücü bu yerde her köşe başını arayarak işimize yarayabilecek objeler bulmaya çalışıyor, bulduklarımızı akıllıca birleştirerek işe yarar hale getirip çıkışa doğru ilerliyoruz.

Kasvetli, iç karartıcı atmosferiyle serinin diğer oyunlarından çok daha farklı bir oynanış sunan Insomnia 7’de hastane koridorlarında yürürken garip sesler kucağımıza çalıyor, nefesimizi kesecek şeylerle yüz yüze geliyoruz. Bir zamanlar yüzlerce akıl hastasının yattığı bu hastaneden bir an önce çıkmak için çaba sarf ediyoruz. Aklımızı tamamen kaçırmadan bu yeri terk etmeliyiz.

Korkuyu iliklerinizde hissetmeniz için birkaç öneride bulunacağım. Birincisi; oyunu yalnız başınıza ve karanlık bir odada oynayın. İkincisi; kulaklıklarınızı takın ve sesi kökleyin.