Instagram Lite, kısa fotoğraf ve videolar paylaşmaya izin veren popüler sosyal ağ uygulaması Instagram’ın hafif sürümü. Android telefonda çok az yer kaplayan Instagram Lite uygulaması, Instagram’ın beğenilen, en çok kullanılan özelliklerinin tümüne sahip.

Tüm popüler sosyal ağlar gibi Instagram’ın da lite yani hafifletilmiş sürümü bulunuyor. Ufak boyutu sayesinde Android telefonunuza hemen indirip mevcut Instagram/Facebook hesabınıza giriş yaparak kullanabileceğiniz Instagram Lite uygulaması, Instagram’ın tüm özelliklerine sahip. Fotoğraf paylaşma, filtreleme, hikayede birden fazla fotoğraf paylaşma, takip ettiğiniz kişilerin hikayelerini izleme, keşfet sayfasından takip ettiğiniz hesaplara göre hikaye, fotoğraf ve video önerilere ulaşma, direkt mesaj gönderme şansına sahipsiniz.

Orijinal Instagram uygulamasından çok daha sade arayüz sunan Instagram Lite, Instagram’ın gelişmiş özelliklerini kullanmayanlar, ihtiyaç duymayanlar için ideal. Sadece 573KB boyutunda.