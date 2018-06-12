Android ve İOS platformunda tutkuyla oynanan Ire: Blood Memory, tamamen ücretsiz bir aksiyon oyunudur.

Kaliteli grafiklerin ve eşsiz ses efektlerinin buluştuğu oyunda bizleri aksiyon ve gerilim yüklü sahneler karşılıyor. Bünyesinde fantastik yaratıklarında yer aldığı yapımda, birbirinden zorlu düşmanlarlar kaşılaşıyor ve onları etkisiz hale getirmeye çalışıyoruz.

Oyun içerisinde savaşırken bir yandan da karakterimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncular karakterlerini verilen görevlerle ya da rakipleriyle savaştıktan sonra kazandıkları elementler ile geliştirebilirler. Oynanış mekanikleri bakımından da kusursuz olan yapım, ana ve yan görevlerden oluşmaktadır. Oyuncular yan görevler ile karakterlerinin gelişimini hızlandırabilirler.

Birbirinden farklı savaş alanları ile oyunculara sürekli yeni içerikler sunan mobik aksiyon oyunu, görsel efektleri bakımından da oldukça kaliteli bir noktada yer almaktadır. Oyuncular karakterlerinin silahlarını ve zırhını değiştirebilir, dilerlerse de seviyesini artırarak güçlendirebilirler. Oyuncular karakterlerini güçlendirerek daha güçlü düşmanlarla karşılaşabilir ve gerçek bir aksiyon deneyimi yaşayabilirler.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapım, mobil aksiyon oyunları arasında oldukça popülerdir.