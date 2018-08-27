İzmir Doğal Yaşam Parkı uygulamasıyla Android cihazlarınızdan Doğal Yaşam Parkı için rehberlik hizmeti alabilirsiniz.

İzmir Sasalı’da bulunan Doğal Yaşam Parkı, doğayı ve hayvanları sevenler için oldukça keyifli bir ortam diyebilirim. Doğayla iç içe gezebileceğiniz parkta, her cinsten hayvanları da ziyaret edebiliyorsunuz. İzmir Doğal Yaşam Parkı uygulaması da bu alanda gezerken sizlere rehberlik etmesi amacıyla geliştirilmiş. Genel bilgilerin yanında park kurallarını da inceleyebileceğiniz uygulamada, Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan hayvanları da inceleyebiliyorsunuz.