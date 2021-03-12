Ünlü sonsuz koşu oyunu Jetpack Joyride, Jetpack Joyride 2: Bullet Rush adıyla geri döndü! Şimdi silahlı Barry Steakfries’a katılın ve yeni ateş etme becerisini keşfedin!

Jetpack Joyride 2 İndir

Mücadeleye atılın, birden fazla tehlikeden kaçın, laboratuvarda uçun, sonsuz mermilerin yardımıyla yeni laboratuvarlara hızla geçin! İkonik zıplama oyununun beklenen devamı Jetpack Joyride 2, Fruit Ninja ve Dan the Man gibi başka mobil oyunların yaratıcıları Halfbrick’e ait. Laboratuvarın kötüsünü yenmek için ücretsiz silah ve mermilerinizi kullanın!