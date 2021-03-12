Jetpack Joyride 2: Bullet Rush, mobilde en çok oynanan zıplamalı oyun Jetpack Joyride'ın yenisi. Kahramanımız artık ateş ediyor!
Ünlü sonsuz koşu oyunu Jetpack Joyride, Jetpack Joyride 2: Bullet Rush adıyla geri döndü! Şimdi silahlı Barry Steakfries’a katılın ve yeni ateş etme becerisini keşfedin!
Jetpack Joyride 2 İndir
Mücadeleye atılın, birden fazla tehlikeden kaçın, laboratuvarda uçun, sonsuz mermilerin yardımıyla yeni laboratuvarlara hızla geçin! İkonik zıplama oyununun beklenen devamı Jetpack Joyride 2, Fruit Ninja ve Dan the Man gibi başka mobil oyunların yaratıcıları Halfbrick’e ait. Laboratuvarın kötüsünü yenmek için ücretsiz silah ve mermilerinizi kullanın!
- Gösterişli Oynanış: Sevdiğiniz heyecan verici yandan kaydırmalı zıplama koşu oyununun evrimi
- Yeni Atış Mekaniği: Yepyeni bir atış mekaniği ile yepyeni bir boyutu, yeni silahları keşfedin ve çeşitli modern tehlikeleri atlatın ve üzerinize gelen füzeleri atlatın. Yeni düşmanlar ve boss’ları yenin!
- Geliştirilmiş Görseller: Akıcı atış animasyonları ile yeniden tasarlanmış yüksek kalitede grafikler
- Geliştirilmiş arayüz: Yeni ve modern tarzda sezgisel ve gezinmesi kolay menüler
- Hikaye: Ne? birden fazla laboratuvar mı? Profesör Brains geri döndü! Onunla yeni kötü adamlardan oluşan bir ekip!
- Güçlendirmeler: En sevdiğiniz silahı, alev silahını, lazer ışınını ve hatta şemsiyeyi alın! Tüm güçlendirmeleri keşfedin ve bir sonraki bölüme geçmek için mermileri geliştirin!
- Yeni Araçlar: Araştırma departmanı tarafından geliştirilen yeni çılgın prototipleri deneyin! Hızı hissedin!
- Jetpack Yükseltmeleri: Evet, artık jetpack’inizi yükseltebilir ve daha önce hiçbir insanın uçmadığı yerde profesyonel gibi uçabilirsiniz!
YORUMLAR