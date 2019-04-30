Jinga Life, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz işlevsel özellikleriyle dikkat çeken bir sağlık ve fitness uygulamasıdır.

Sağlığınızla ilgili bilgileri kayıt edip güven içerisinde erişmenize olanak sağlayan Jinga Life, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken uygulamalardan bir tanesi. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada tıbbi bilgilerinizi, ilaçlarınızı ve alerjiler gibi bilgilerinizi ekleyerek kolay bir şekilde takip etme imkanı sağlayabiliyorsunuz. Telefonlarınızda yer alması gereken Jinga Life, bir kaç basit arayüzü ve kullanışlı menüleriyle de vazgeçilmezlerinizden bir tanesi olmaya aday. Bu tarz bir uygulamaya ihtiyacınız varsa mutlaka denemeniz gereken Jinga Life, sizleri bekliyor.

Jinga Life uygulamasını Android cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.