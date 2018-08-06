Jump Arena, gerçek oyunculara karşı teke tek savaştığınız online mobil oyun. Dikey formatta oynanış sunan savaş oyunlarını seviyorsanız, anime karakterleri içeren oyunlara bayılıyorsanız, Android platformunda ücretsiz indirilebilir olan bu oyuna bir şans verin derim. Grafikler güzel, kontrol sistemi kolay, karakter gelişimi hızlı, mücadeleler hızlı tempolu… Her yönüyle dört dörtlük çevrimiçi savaş oyunu! Hem de Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Anime severler için birbirinden güzel mobil oyunlar hazırlayan NEOWIZ’in yeni oyunu Jump Arena, adından da tahmin edeceğiniz üzere zıplayarak mücadeleye dayalı oynanış sunuyor. Gökyüzü Şehri veya Şeytani Kule adında iki yer mevcut. Yer seç ve karakter seçimini yapıp online birebir (PvP) savaşacağınız arenaya giriş yapıyorsunuz. Savaşlar süre sınırlı. Verilen süre içerisinde hayatta kalıp en yükseğe ulaşmayı başaran oyuncu kazanıyor. Kazandığınız her maçla karakteriniz gelişiyor. En yüksek seviyeye ulaştığınızda aksesuarlardan kostümlere tüm öğeler hediye ediliyor.