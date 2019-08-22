Jump Ball Blaster, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görselleri ve zevkli kurgusuyla dikkat çeken bir mobil oyun olan Jump Ball Blaster, reflekslerinizi sınayıp eğlenceli deneyim yaşayabileceğiniz bir oyundur. Farklı topların kilitlerini açarak daha renkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Kullandığınız topları da geliştirerek daha güçlü bir konuma gelebileceğiniz Jump Ball Blaster oyununu mutlaka denemelisiniz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Jump Ball Blaster telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Jump Ball Blaster oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.