Jump Dunk 3D, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz basketbol oyunu. Voodoo’nun her oyunu gibi basit grafiklere ve oynanışa sahip son derece eğlenceli ve internetsiz, her yerde oynayabileceğiniz bir mobil oyun. Basketbol oyunları, beceriye dayalı mobil oyunları seviyorsanız Voodoo’nun kısa sürede patlama yapan Android oyunlarından Jump Dunk 3D’yi kesinlikle oynamalısınız. Jump Dunk 3D Google Play’de!

Jump Dunk 3D İndir

Bu basketbol oyununda trambolinde zıplarken sayı yapmaya çalışıyorsunuz. İki rakibiniz var; topu potayla buluşturduğunuzda onları geçiyorsunuz. İlerledikçe atışlar zorlaşıyor. Başlarda sabit duran potanın hareketlenmesiyle birlikte doğru zamanı ayarlamak zorlaşıyor. Kaçırma lüksünüz var ancak üst üste tekrarlarsanız rakipleriniz sizden önce bitişe ulaşıyor ve kupayı kaldırıyor. Bu arada oyuncuları yan bakış kamera açısından görüyorsunuz ve kontrol sizde değil; sadece dokunarak atışınızı gerçekleştiriyorsunuz. Kontroller basit; tek elle bile rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun.

Trambolinde zıplarken topu potaya atın! Bağımlılık yapan oyun mekaniği ile öğrenmesi kolay kontroller; basitçe dokunun, top potada!