Sevimli bir kedi aşçı ile onlarca farklı yiyecek hazırlayabileceğiniz ve müşterilerinizi memnun etmek için yeni lezzetler keşfedebileceğiniz Kawaii Kitchen, 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Çizgi film tarzındaki grafikleri ve sevimli hayvan karakterleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, kendi burger dükkanınızı açarak müşterileriniz için farklı menüler hazırlamak ve para kazanmaktır. Birçok içecek ve yiyecek malzemesi içinden en uygun olanları bir araya getirerek müşterilerinize sunmalı ve onları memnun ederek seviye atlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve keyif verici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz stres giderici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda dükkanınıza gelen müşterileriniz için hazırlayabileceğiniz 100’e yakın burger çeşidi ve onlarca farklı içecek türü bulunmaktadır. Ayrıca aşçı karakteri ve müşterilerin tamamı minik ve sevimli kedilerden oluşmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak erişebileceğiniz Kawaii Kitchen, sevimli kedilerin yer aldığı eğlenceli bir mutfak oyunu olarak öne çıkıyor.