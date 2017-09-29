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Kazanova 1.0 (Android)
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  4. Kazanova - Android için Kahve Falı Uygulaması

Kazanova

1.0
Android
Kazanova
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Kazanova uygulamasıyla kahvenizi içtikten sonra falınızı farklı yorumculara baktırabilirsiniz.

Kazanova uygulamasıyla kahvenizi içtikten sonra Android cihazlarınız üzerinden falınızı farklı yorumculara baktırabilirsiniz.

Kahve içtikten sonra kahve falı bakmak neredeyse bir ritüel haline gelmiş durumda. Her ne kadar doğruluğu meçhul olsa da, bazen keyif için bazen de duymak istediklerimizi duymak için kahve falı baktırabiliyoruz. Ancak, kahve falını baktıracak kimseleri bulmak da her zaman mümkün olmuyor. İşte bu gibi zamanlarda başvurabileceğiniz Kazanova uygulaması, kahve falınızı 4 farklı falcıya baktırabilmenizi sağlıyor.

Kahve fincanının ve tabağın detaylı fotoğraflarını çekip uygulamaya yükledikten sonra dakikalar içerisinde fal yorumunuzu size ileten uygulamada, geçmiş fallarınızı tekrar görebileceğiniz gibi bu fallarınızı sosyal medyada arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden fallarınızı yorumlatabilmek için kredilerinizin yeterli olması gerekiyor. Yetersiz olduğunda ise ücret karşılığında kredi satın alabiliyorsunuz.

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