Kids Doodle uygulaması Android cihazlarda çocuklara özel tasarlanan oldukça başarılı bir çizim uygulaması.

Çocukların keyifli vakit geçirebilmeleri için geliştirilen ve oldukça başarılı özelliklere sahip olan Kids Doodle, sunmuş olduğu çizim araçları ile birbirinden güzel çizimler yapabilme imkanı sunuyor. Neon, gökkuşağı, pastel gibi sonsuz parlak renkler sunan 24 muhteşem fırçaya sahip olan Kids Doodle, çocuğunuzun çizdiği resimleri küçük bir film gibi oynatma özelliğine de sahip.

Çalışmaları galeriye kaydedebilme ve sonra devam edebilme özelliklerini de sizlere sunan Kids Doodle uygulaması, bir çizim uygulaması ndan beklenen her türlü ihtiyacı fazlasıyla karşılıyor diyebilirim. Ayrıca, çalışmalarınızı Facebook, Twitter ve e-posta gibi ortamlarda paylaşabilme imkanı da sunuluyor.

Uygulama özellikleri