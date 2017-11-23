Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen King Chomp mobil oyunu, üç kişiyle oynanan ve tam bir eğlenceye sahne olan keyifle oynayacağınız bir tür aksiyon oyunudur.

King Chomp mobil oyununda çok oyunculu oyun deneyiminin tadını çıkaracaksınız. Üç kişiyle çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz oyunda haftalık liderlik tabloları da rekabeti artıracak. Kendine has kuralları dahilinde oldukça keyif veren bir oyun olan King Chomp’da kırmızı, mavi ve yeşil renkte üç canavar seçeneğiniz var. Amaç ise diğer canavarları yutmak. Ancak kurallara göre kırmızı canavar yeşil canavarı, yeşil canavar mavi canavarı ve mavi canavar da kırmızı canavarı yutabilir.

Kurallar böyle iken oyunda renk değiştirme şansınızın olması işleri iyice karıştırıyor. Oyun alanında yer alan üç renkteki noktalardan geçerek renginizi değiştirebilir ve seri hamlelerle rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz. Ayrıca oyun alanının köşelerine dokunduğunuzda da oyun dışı kalıyorsunuz. Yani fazla uzağa gidemezsiniz. Büyük bir keyifle oynayacağınız King Chomp mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.