Kings of Soccer, oyuncuların oynamak için sırasını beklediği farklı bir futbol oyunu. Oynanış stiliyle nostalji yaşatan yapımda maçlar gerçek oyuncular arasında oluyor. FIFA’daki gibi rüya takımınızı kurup mücadele ediyorsunuz ancak futbolcular gerçek dışı. Mobilde futbol oynamayı seviyorsanız bir şans verin derim.

Sadece tepe kamera açısından oynanış sunan Kings of Soccer, multiplayer (çok oyunculu) desteği sunuyor. Kariyer yapma, turnuvalara katılma, lig mücadelesi gibi uzun süreli oyunlara girmiyorsunuz; doğrudan teke tek maçlara çıkıyorsunuz. Maçlarda diğer futbol oyunlarındaki gibi oyuncuları dilediğiniz şekilde kontrol etme şansına sahip değilsiniz. Şut çekmeniz veya pas atmanız gerektiğinde ilgili oyuncunun üzerine dokunup çek bırak yapıyorsunuz. Hareketi yaptığınızda oyuncunuz o yöne doğru fırlayıp giderken top rakip oyuncuya geçiyor. Sıra tabanlı oynanış hakim olduğundan hareketi yapmadan önce düşünmeniz önemli. Bu arada sahalar ne çok küçük ne de çok geniş.

Kings of Soccer Özellikleri: