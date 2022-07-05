TAS 2022 APK ile Türkiye liglerinin yer aldığı bir futbol dünyasını deneyimleyebileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için özel olarak geliştirilen TAS 2022 APK ücretsiz olarak lansmana çıktı. Oyunculara gerçekçi ve bir o kadar da sürükleyici bir futbol deneyimi sunacak olan TAS 2020 APK indir, bünyesinde Türkiye liglerine de yer verdi. Haftalardır mobil oyuncular tarafından merakla beklenen futbol simülasyon oyununda, gerçek oyuncular yer alacak. Oyuncular gerçek futbolcular eşliğinde rakip takımın kalesine gol atmaya çalışacaklar. Transfer sezonununda yer aldığı mobil futbol simülasyon oyununda, oyuncular transfer yapabilmek için kulüpler ve oyuncular ile de görüşebilecek, piyasayı kızıştırabilecekler. Tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan oyun, şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam ediliyor.

TAS 2022 APK Özellikleri

Gerçek kulüpler ev futbolcular,

Eğlence ve rekabet yüklü oynanış,

Farklı lig ve kupa maçları,

Oldukça basit kontroller,

Oynaması ücretsiz yapı,

Basit kontroller,

Güncel takım kadroları,

KIsaca TAS 2022 APK olarak adlandırılan yapım bazı platformlarda da Turk Aze Soccer adı ile anılıyor. İnternet gerektirmeden tek oyunculu olarak oynanabilen başarılı yapımda oyuncular farklı lig ve kupa maçlarına dahil olabilecek, kupayı kaldıran takım olmaya çalışacaklar. Oldukça başarılı grafik açılarına sahip olan oyun, ülkemizde ve dünyanın farklı noktalarından oyunculara ulaşmaya devam ediyor. Bünyesinde Türkiye liglerine de yer veren oyun, bu yönü ile ülkemizdeki futbol severleri de kısa süre içerisinde etrafında toplayacak gibi görünüyor. Basit kontrolleri ile oyuncuları kısa sürede yapısına adapte edecek olan TAS 2022 APK, güncel kadrolar ile oyunculara nefes kesen bir maç atmosferi sunacak. Şu sıralar ilgiyle oynanmaya devam edilen mobil oyun, beğenileri kazanmaya başladı.

TAS 2022 APK İndir

Ülkemizde ve dünyada ücretsiz olarak oynanmaya başlanan TAS 2022 apk indir, gerçekçi maç atmosferi ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Güncel kadrolar, gerçek kulüpler, gerçek oyuncular ve daha pek çok içerik ile lansmana çıkan TAS 2022 APK, ücretsiz olarak oyuncuların yüzünü güldürüyor. Dileyen futbol severler, TAS 2022 apk'yı Android akıllı telefon ve tablet modellerine indirebilir ve oynamaya başlayabilirler. İyi oyunlar dileriz.