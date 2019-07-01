Hayalini kurduğunuz restoranı açarak yüzlerce lezzetli yemek pişirebileceğiniz ve yeni tarifler keşfederek dünyaca ünlü bir şef olabileceğiniz Kitchen Craze, 10 milyondan fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi restoranınızın başına geçerek lezzetli yemekler pişirmek ve müşterileri memnun ederek seviye atlamaktır. Hamburger, sosisli sandviç, pizza, balık ve tavuk ızgara, kurabiye, dondurma, pasta ve daha birbirinden güzel yüzlerce yemek yer almaktadır. Kendi yorumlarınızı katarak şahane yemekler pişirebilir ve müşteri sayınızı arttırarak daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu sayede yeni restoranlar açabilir ve dünyanın her yerinde bilinen bir marka haline gelebilirsiniz. Ayrıca para kazandıkça yeni mutfak eşyaları ve gıda malzemeleri alabilirsiniz. Bu sayede farklı tarifler keşfedebilir ve müşterilerinizi memnun ederek sürekli sizi tercih etmelerini sağlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Kitchen Craze, klasik oyunlar arasında yer alan kaliteli bir oyundur.