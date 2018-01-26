Kitty Coloring Book uygulaması Android cihazlarınızda çocuklarınızın eğlenceli vakit geçirebileceği bir boyama kitabı uygulaması .

Gelişen teknolojiye aynı hızla ayak uyduran çocuklar, çok küçük yaşlarda telefon, tablet ve bilgisayarlarla tanışıyor. Onlara güvenli içerik sunan platformların sayısı bir hayli az olduğundan, anne ve babalara da büyük sorumluluk düşüyor. Kitty Coloring Book uygulaması, çocuklarınız için güvenli içerikler sunuyor.

Yüksek kaliteli boyama sayfalarıyla rengarenk boyamalar yapabileceğiniz Kitty Coloring Book uygulamasında, serbest olarak çalışabileceğiniz boş bir sayfa da açabilirsiniz. Her detayı özenle boyayabilmeniz için esnek kalem boyutları sunan uygulamada geri al ve yinele butonları da mevcut. İnternet bağlantısı olmadan kullanabileceğiniz Kitty Coloring Book uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri