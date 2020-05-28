Mobil aksiyon oyunu olarak yayınlanan Knight of Wind dünyanın farklı noktalarındaki oyuncularına gerilim dolu anlar yaşatmaya devam ediyor.

Görsel efektlerin ve fantastik oynanışın yer aldığı yapım oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda oyuncuların beğenisine sunuldu. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara gerilim dolu anlar sunmaya devam eden yapım kitlesini de günden güne artırıyor.

İblis ordularına karşı savaşacağımız yapım içerisinde oyuncular farklı avatar ve karakter seçimleri ile karşılaşacaklar.

Birbirinden farklı zorlukların da yer aldığı yapımda mevcut olan becerilerimizi geliştirmenin 10.000’den fazla yolu yer alıyor. Kendi karakterimiz ile iblis ordularına karı savacağımız yapımda ses ve görsel efektler oldukça etkileyici bir şekilde karşımıza çıkacak.

3D grafiklerin de yer aldığı oyun da birçok farklı stil ve dekorasyon da yer alıyor.