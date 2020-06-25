Big Fish Games’in sayısız oyunu arasına katılan ve katıldığı günden bu yana oyunculara keyifli zaman geçirten Knittens yeni güncellemeler ile yeni seviyeleri de oyuna dahil ediyor.

Oyuncularına birbirinden farklı onlarca bulmacayı çözme fırsatı veren yapım klasik bir şeker patlatma oyununa benzerliği ile ön plana çıkıyor.

Sevimli kedilerinde yer aldığı oyunda, oyuncular bulmacaları çözerek hem kedilere yardım edecek hem de kedilere farklı görünümler kazandırabilecekler.

Aynı türdeki şekerleri ve sevimi yüzleri yan yana ve alt alta getirecek olan oyuncular, bulmacaları çözdükten sonra kedilerine farklı görünümler kazandırabilmek için farklı eşyaları ve nesneleri alabilecekler.

Özel etkinlik görevlerini de oyuncularına sunan Knittens internet bağlantısı olmadan rahatlıkla oynanabiliyor.

Oyun günümüzde 500 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor.