Goat Simulator ve Payday birleşseydi ne olurdu? Evet, işte karşınızda Goat Simulator Payday APK.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Coffee Stain Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir parodi oyunu olan Goat Simulator Payday esasında ilk kez 2016 yılında yayınlandı. Goat Simulator’ün bir DLC’si olarak yayınlanan bu yapım daha sonra başlı başına bir oyun haline geldi. Mobil platformlarda oynanabilir hale gelen bu oyun oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Goat Simulator Payday APK ise mobil platformlarda ücretsiz olarak erişilebilen bir yapım.

Oldukça eğlenceli bir oyun olan Goat Simulator Payday APK adından da anlaşılacağı üzere Payday 2 ile Goat Simulator’ün birleşimi diyebileceğimiz bir yapım. Goat Simulator evreninde bir soygun yaptığımız bu oyun parodi kelimesinin hakkını sonuna kadar veriyor.

Banka ve müzeleri soymak, hapishanelerden kaçmak gibi görevler yapabileceğiniz bu oyunda zaman zaman kahkaha atmanız bile olası. Çok absürt olaylar yaşayacağınız kesin diyebiliriz.

Goat Simulator Payday APK’de seçebileceğiniz 4 farklı karakter bulunuyor. Her birinin kendine özgü özgü yetenekleri vardır.

Valentino: Uçan bir flamingo.

Spaghetti: Tekerlekli sandalyede bir yunus.

Pastrami: Tüküren bir deve.

Ham: Yakışıklı bir keçi.

Goat Simulator Payday APK İndir

Siz de hemen Goat Simulator Payday APK indirin ve bu aşırı komik oyun ile soyguna başlayın. Karakterinizi seçin ve eğlenceyi sonuna kadar yaşayın.