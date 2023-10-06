Goose Goose Duck APK indirin ve eğlenmeye başlayın. Oldukça komik bir oyun olan Goose Goose Duck APK’yı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Kemal Tavus - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gaggle Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir “sosyal dedüksiyon” oyunudur. Oldukça komik ve muzip bir oyun olan Goose Goose Duck APK ile doyasıya eğleneceksiniz.

Goose Goose Duck APK öğrenmesi oldukça keyifli bir yapımdır. İşte oyunun bazı temel kuralları:

10 oyuncudan oluşan bir grupta oynanır.

Oyuncular ördek veya kaz olarak oynayabilirler.

Ördekler görevleri tamamlayarak oyunu kazanmaya çalışırlar.Kazlar ise ördekleri sabote ederek oyunu kazanmaya çalışırlar.

Oyuncular kimliklerini diğer oyunculardan gizli tutmalıdırlar.

Kazlar ördekleri sabote etmek için çeşitli yöntemler kullanabilirler.

Oyunu kazanmak için yapabileceğiniz çok önemli şeyler var. Örneğin ördekler görevleri tamamlamak için birlikte çalışmalı ve kazlardan saklanmalıdır. Kazlar ise ördekleri sabote etmek için çevreyi ve diğer oyuncuları kullanmalıdır. Böylelikle amacınıza çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Pek çok açıdan vampir-köylü oyununa benzeyen bu yapım farklı bir tecrübe arayan oyuncular için idealdir.

Goose Goose Duck APK İndir

Hemen ücretsiz bir şekilde Goose Goose Duck APK indirin ve oldukça eğlenceli ve komik bir oyunu deneyimlemeye başlayın.