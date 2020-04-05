Binadan binaya atlayın ve onları dengesini bozmak ve yukarıdan düşmelerini sağlamak için mankenleri vurun. En iyi oyuncular bölümleri sadece birkaç saniye içinde üzerine bastırarak zincirleme yapmayı başarırlar.

Yeterince hızlı mısın? Zaman geçirmelik top oyunlarında son nokta olan Knock'em All'da başarı yolunda dokunarak ilerlerken eylem ve tepki hızını sına. Seninle hedefin arasında kaldıraçlar, dişliler, kaydıraklar, dominolar, düşüşler ve daha fazlası vardır: Zaman geçirmelik oyunlar zaferine giden yolu yarat.

Çarpıcı görsel efektler ve bağımlılık yapıcı oyun mekaniği ile tek dokunuşla öğrenmesi kolay kontroller bu oyunda.