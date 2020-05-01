Android platformuna özgü olarak geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan KoGaMa mobil arcade oyunu olarak lansmana çıktı.

Çevrimiçi olarak oynama fırsatı veren KoGaMa ile oyuncular dilerlerse tek başlarına dilerlerse de arkadaşları ile oyunlar oluşturmalarına ve oynamalarına imkân veriyor. Birbirinden farklı platformların yer aldığı yapım içerisinde oyuncular farklı temalara sahip olan atmosferler ile karşılaşacaklar.

Bedava binlerce oyunun yer aldığı yapım içerisinde aksiyon, strateji ve eğlence yüklü yapı oyunculara iç içe sunulacak.

Yapım içerisinde oyuncular diledikleri avatarı oluşturabilecek, her gün yepyeni oyunlar ile karşılaşabilecekler.

Aksiyon yarışlarından keşif oyunlarına kadar pek çok içeriğe bünyesinde yer verecek olan KoGaMa Play Store üzerinde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından indirildi ve oynandı.