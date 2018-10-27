Kraken Escape, Android işletim sistmemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Okyanusun derinliklerinde geçen oyunda engellerden ve düşmanlardan kaçarak ilerliyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Reflekslerinizi iyi bir şekilde test etmeniz gereken oyunda eğlenceli bir macera deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Hayatta kalma mücadelesi vermeniz gereken oyunda işiniz son derece zor. Sevimli bir ahtapotu kontrol ettiğiniz oyunda 20'den fazla düşmanla mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Günlük görevleri tamamlayarak birbirinden güzel hediyelerin ve ödüllerin de sahibi olabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Kraken Escape sizleri bekliyor. Renkli grafikleri ve eşsiz kurgusuyla Kraken Escape sizleri bekliyor.

Kraken Escape oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.