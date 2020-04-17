Kral Şakir Macera Adası, çizgi dizi ve kitap serisi Kral Şakir’in mobil oyunu. Yüksek kalitede grafikler, etkileyici karakter animasyonları, çocuk-yetişkin her yaştan oyuncuya hitap eden eşsiz oynanışı ve tamamen bedava olmasıyla ayrılan Kral Şakir Macera Adası’nda birbirinden sevimli karakterleri yönetiyorsunuz. Her seviye farklı bir hikaye üzerine kurulmuş ve bölümleri ilerleyerek açıyorsunuz. Platform oyunlarını seviyorsanız, Kral Şakir Macera Adası oyununu telefonunuza kesinlikle indirmelisiniz.

Kral Şakir Macera Adası oyunu aynı adla piyasaya çıkan yeni Kral Şakir kitabının hikayesinin devamını anlatıyor. Adaya düşen Şakir ve arkadaşlarının (Fil Necati, Remzi, Canan) hikayesi, bölümlerde ilerledikçe oynanabilir oluyor. Oyunda sadece Şakir’i değil, arkadaşlarının da yerine geçebiliyorsunuz. Birbirinden farklı ve her biri ayrı bir macera içeren bölümler koşarak altınları toplamaya, tehlikelerden kaçmaya çalışıyorsunuz.

Kral Şakir Macera Adası Android Oyunu Özellikleri