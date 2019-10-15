Kral Şakir: Muhtişim Macera, Cartoon Network’te yayınlanan Türk yapımı çizgi dizinin mobil oyunu. Sinema filmi de bulunan (Kral Şakir Korsanlar Diyarı) çizgi filmin mobil platforma uyarlanan oyununda sevilen tüm karakterler yer alıyor. Çizgi film, animasyon filmi tadında mobil oyunları seviyorsanız, Kral Şakir: Muhtişim Macera Android oyununu indirip oynamalısınız. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Laith The King Great Adventure Türkçe adıyla Kral Şakir: Muhtişim Macera oyununda Dürüm Necati, Basketbolcu Remzi, Karateci Canan ve Pois Peyami gibi pek çok özel karakterleri yönetiyorsunuz. Hem süper güçlerinizi (köpekbalığı arabası, domatesçi kamyonu, jet-pack gibi) kullanarak hem de pek çok farklı eşyayı atarak dinozorları ortadan kaldırıyorsunuz. Yalnız oyundaki tek düşmanınız dinozorlar değil; gizemli büyük canavarlarla da yüz yüze geliyorsunuz.

Bir aslan ailesinin modern şehir hayatında geçen komik, eğlenceli ve maceralarla dolu hayatını anlatan Kral Şakir’in mobil oyunu Kral Şakir: Muhtişim Macera, sadece küçükler değil, çizgi film seyretmeyi sürdüren gençlerin de reflekslerinizi geliştirmek için oynayabileceği, zaman geçirmelik bir Android oyunu.